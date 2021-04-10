沈集成近期攻勢如狼似虎，三月份至今共交出13場頭馬，是近期聲勢最浩蕩的馬房，風頭完全蓋過傳統Big 4的蔡約翰、方嘉柏及告東尼。

今次（11日）沈廐出馬貴精不貴多，第七場四班1400米「弗雷」與尾場二班1400米「順勢贏」上仗俱入Q，論近績絕對值得捧場。

另外第四場四班1000米「常山猛虎」，及第十場三班1400米「知道必勝」均有打王牌上陣，翻查今季沈廐王牌馬配潘頓19次，成績為五冠四亞，入Q率接近五成。

尤其「知道必勝」季內曾多次於二班同程跑近，今次終於減夠分，回師三班出戰1400米途程，今次難得抽到一檔，潘頓肯定會好好把握，替此匹四歲馬重開勝門。

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