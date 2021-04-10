周日（11日）有不少從化兵列陣，當中有兩匹特別值得重視。

第四場葉楚航馬房之「霸勝」是直路賽專家，同程曾五度報捷。

此駒二月份在直路賽，不敵「攻頂」屈居第二後不久，即被安排到從化受訓，並在當地快試多課。

「霸勝」回港後再由賀銘年快跳一課才上陣，這匹七歲老馬鬥志十足。

第十一場方嘉柏馬房之「喜佳龍」，是馬房今季代表作之一，這匹歸化兵今季轉倉後七戰，成績兩冠一亞一季。

此駒三月份由莫雷拉跑完第三後，被運往從化受訓，並在當地以踱步及游水回氣。

「喜佳龍」今次改配楊明綸必受冷落，然而騎練季內合作曾勝「捉金皇」，不容忽視。

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