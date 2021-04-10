今個賽日（11日），蔡約翰馬房短途新星「速遞奇兵」隔三周再出，務求取得三連捷。

此駒上仗贏（總場次523）同班同程，蹄下敗將亞軍「帝豪寶寶」及季軍「暖在你心」翌仗皆贏馬補中，確定賽事水準值三班頂。

此駒賽後加14分現評80分，能夠繼續留在三班作賽，以上仗贏馬距離及姿態，今場再贏應無難度。

第十場「一定美麗」上仗均在莫雷拉胯下上名，今仗此子肯繼續騎，必定有過人之處。

翻查季內蔡廐馬配莫雷拉跑入位後再騎共12匹次，成績為兩冠五亞，入Q率近六成，數據反映上述兩駒有理由再追。

「一定美麗」上仗以自購馬身份插三班初出即跑入季軍，至少證明水土適應得不錯。

今次隔14日匆匆再出，似乎上仗只是熱身為主，此駒有過一次作賽經驗可現真身。

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