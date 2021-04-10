資深馬主公平團體以往一直支持苗禮德，今季名下「冠寶駒」已取得三捷，表現出色。

周日（11日）田草日馬，同主馬「勇寶駒」將會出戰第五場四班1200米，屆時由見習騎師周俊樂主轡。

「勇寶駒」初出一役在馬雅胯下不敵頭馬「好大大」6.5馬位跑尾二，表現乏善可陳。

不過隨後苗禮德讓這匹三歲南非雄馬進行更多操練才再派上陣，3月30日在田泰安胯下試1200米泥閘後上跑入季軍，狀態明顯有進步。

雖然今仗「勇寶駒」改配周俊樂，不過以往同主馬「快寶駒」在見習騎師蔣嘉琦（已掛靴）胯下取得三捷，可見幕後熱衷支持本地騎師。

另一同主馬「冠寶駒」上季曾以159倍大冷門身份跑入亞軍，提防「勇寶駒」熱身後，今戰照辦煮碗。

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