周日（11日）頭場先取「大將風皇」，埋門從化閘雖然在今次同場的「得力寶駒」之後過終點，但過終點後餘勢卻較佳，排大外檔起步跑直路賽形勢甚佳，機會秤先。

另一匹馬膽則取兩歲馬「亟多福」，雖然僅試一次800米閘而要力騎，但締速甚佳而且過終點後貫注力甚佳，可及鋒而試。

尾場二班1400米，則可博較有分頭的「非凡才子」，本身上仗角逐一級賽，今仗降回二班作賽佔便宜，季內在同班同程的表現亮麗，尤其是今場早段步速肯定不會慢，有利這匹重口馬發揮，坐位望贏。

至於較正路的選擇為跑完打吡落敗後，縮回贏馬路程的「銀馳」，前仗孭頂磅在三班贏同程締速出色，剛戰在步速快的2000米敗不足據，回師標準班次賽事，機會甚高。

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