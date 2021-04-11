巴度在剛周四（8日）角逐谷草A欄賽事無頭馬進賬，騎者季內在此跑道的長勝紀錄被中止。

不過這位法籍型男騎師在今午（11日）田戰作出反擊，繼第五場「好運寶馬」後再憑「大眾開心」後上奏凱，個人已梅開二度。

「大眾開心」為今季第一匹初出即勝的自購新馬，然而其後進度未如理想，隨後六戰皆只能跑近而未能獲勝，今戰第三度挑戰田草1400米終告再捷。

「大眾開心」亦成功幫助練馬師羅富全囊括第六口孖寶，派563元。

羅富全說：「『大眾開心』在港一出即勝，其後未能再交出頭馬，除了因為對手很強外，牠在賽事的表現有亦有所回落。」

「『大眾開心』上場後上甚強，表現回復昔日水準，跑得不錯，在沙田1400米跑得第五名。」

「今場再出，賽前我給巴度的策騎指示是守在中間位置，即使走三疊也沒有所謂，騎者依足策騎指示，表現出色。」

「此馬有口勁，轉彎時會外閃，自從繫舌帶後，走勢漸見改善，希望牠繼續進步，有所表現。」

第七場單Win及組合獨贏A3分別派110及33元，二重彩派650元。

第二至四名順序為「果然友」、「將俠」及「深愛」。

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