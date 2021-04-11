剛於周四跑馬地夜賽爆出25倍冷Win「紅酒之寶」的容天鵬馬房，相隔數日又有冷門頭馬見面。

容廐今天（11日）沙田日賽出馬不算少，為數共七匹，於尾場第二班1400米，更派遣兩駒「非凡才子」與「手到回來」齊齊列陣。

結果兩駒均跑獲獎金名次，獨贏賠率較熱之「非凡才子」（8.9倍）後上追入第五名。

相反廐侶「手到回來」臨場有異動，起飛着綠格開跑，但仍屬19倍冷門。

「手到回來」沿途跟守有利之第二位，入直路率先透出，之後越走越順，卒之爆冷收場。

「手到回來」季內曾勝出沙田草地C跑道賽事，今趟於相同欄位再下一城。

而騎練蔡明紹與容天鵬今季夾檔25次，終迎來合作首場勝利。

第11場單Win及組合獨贏A3分別派197.5元及32元，二重彩派1,557元。

跑獲第二至四名馬匹為「順勢贏」、「銀馳」及「聚才」。

至於騎師王方面，莫雷拉是場跑獲季軍再添4分，最後以48分封王。

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