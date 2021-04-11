蔡約翰馬房今季招牌馬之一的三歲新西蘭馬「速遞奇兵」，今日（11日）再度登場跑第八場三班1200米。

之前已在此程輕鬆兩度報捷的「速遞奇兵」，今仗縱使要負上頂磅133磅出戰，然而重磅對此匹未敗之師似乎未構成阻力。

「速遞奇兵」此番贏馬距離雖然已收窄至0.5馬位，但本身再以自行帶放方式直帶到終點，對手依然無埋身機會。

炙手可熱的莫雷拉亦靠這一匹三出三捷惡馬終止今日連敗，騎者直落連輸七場後卒之可入凱旋門影頭馬相。

而「速遞奇兵」勝後無論加分如何，下仗肯定會在第二班見面。

蔡約翰今戰暫時已獲起孖佳績，在練馬師榜多方嘉柏兩Win，繼續居首位。

「速遞奇兵」馬主莫湛雄說：「『速遞奇兵』只得三歲馬仔，要負133磅，我都擔心馬兒負重磅表現會有影響，牠可以再次贏馬，我真是很開心，至於一切部署留待蔡約翰決定。」

第八場單Win及組合獨贏A1同樣派12.5元，二重彩派72元。

跑獲第二至四名馬匹是「必長勝」、「犀利時光」及「莫浪求」。

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