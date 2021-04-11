今午（11日）在日本阪神競馬場舉行雌馬三冠系列首關櫻花賞，焦點當屬不敗白毛馬Sodashi相隔逾四個月復出上陣，且看能否奪得本身第二項一級賽冠軍。

Sodashi在去年12月13日揚威阪神兩歲牝馬錦標，成為史上第一匹白毛一級賽盟主，因此其人氣甚高，屬日本馬迷之寵兒。

不過賽前李慕華座騎Satono Reinas來勢洶洶，最終在票數上更超越Sodashi成為大熱門。

結果Sodashi在慣常拍檔吉田隼人胯下表現不負眾望，終點前力壓Satono Reinas的衝刺掄元，勝出櫻花賞之餘更力保不敗金身，向三冠雌馬之路邁向堅實的一步，此駒更締造1:31.1時間，更打破場地紀錄。

雌馬三冠次關日本橡樹大賽，將於5月23日在東京競馬場舉行。

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