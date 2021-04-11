第八場第三班1200米：「速遞奇兵」蔡廐「星球馬」雖然要負頂磅上陣，但相信以馬匹質素嚟講應可輕鬆再下一城。

昨日（10日）開飛1.4倍，5點企住1.2倍，現時1.4倍W，1.2倍P。

唔使講咁多，早飛明顯勁到爆炸，睇飛就信心十足篤定再贏。

「莫浪求」近兩仗跑同程有番腳影，今場潘頓再騎，出馬晤多，希望晤會再塞。

昨日開飛9.5倍，5點企住9.3倍，現時又落番7.5倍W，1.9倍P。

有早餐飛支持，只要呢匹馬跑出自己本身水準，相信入Q位唔難。

「都柏名駒」改配梁家俊戰鬥力無减，始終今場排位有利會好跑。

昨日開飛16倍，5點回上23倍，現時落番16倍W，2.6倍P。

始終今場有一匹超級馬在陣，隔夜獨贏賠率參考唔太緊要，但呢匹馬位置飛都相當多，睇飛今場入一席唔難。

「佳景福星」上場贏馬時間唔錯，今場再跑同程改配巴度，雖然負磅較重，但只要早段搶出領放，相信入圍機會依然高。

昨日開飛23倍，5點回上31倍，現時又落番21倍W，3.3倍P，有入三甲之機。

提供：2速遞奇兵、1莫浪求、7都柏名駒、4佳景福星

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