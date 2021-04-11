周日（11日）第六場「萬市之光」前仗後追衝入第五，到上仗增程改跑法，拍放三段一樣斷唔晒，放留都試好晒再部署縮番跑1400米，目標夠清晰，仲第一次有靚檔就埋，睇嚟呢場啱波路。

「綠色勇駿」新降班大把着數，話晒上季都同今季打吡跑第五嘅「幸福老撾」串過Q，喺三班三次搏輸入Q又都係輸短距離，揸住咁嘅賽績又重配莫雷拉，未交代馬一定盡砌，博單Q。

第九場揀隻有錢分嘅「水箭龜」，季內贏完之後未好過，不過跑五場就減番到贏馬時的70分，評磅員都算鬆手，減夠分上賽跟前守好位有番走勢，睇嚟時間部署得啱啱好。

一對同馬房嘅「繽紛遊戲」同「路路醒」都要兼顧，前駒減分多狀態又起番，後駒連場入Q有進步，要晒羅廐一對就唔使驚移形換影。

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