馬會早前暫停郭能牌照至今季完結，是因為他在研訊中的態度問題。

不少練馬師、騎師和馬迷都認為，馬會如此重罰郭能太苛刻。

說老實，未盡力策騎都是罰停賽八日或以上，今次郭能罰停賽三個月兼無牌，其實沒有人知發生什麼事。

而原來上年澳洲亦試過有一位騎師，向董事說粗口都只是罰停賽一個月，今次郭能連粗口都冇講，就罰停賽三個月，當然對練馬師和騎師造成白色恐怖。

但若然馬會是如此重視誠信和態度問題，最奇怪就是唔知點解，會請一些說假新聞的KOL上賽馬節目做嘉賓。

他們為了點擊率，而去誇大或說一些不是事實的事情來做影片，但馬會竟然還要他們做嘉賓，這真的莫名其妙？

撰文：關志彬

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