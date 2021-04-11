人氣騎師潘頓剛周四（8日）谷草夜賽連場敗北，當晚於第三至九場更直輸七匹熱門馬，令捧場擁躉損手爛腳。

轉戰今次（11日）的沙田草地日馬，潘頓迅即還以顏色，在第二場的五班1000米賽事，策騎高伯新馬房「吉利大勝」取得個人今季第91Win。

「吉利大勝」之前跑過十仗，期間最佳成績只獲兩席第三，馬匹季初曾配潘頓入位，今戰人馬重逢表現更進一步，騎者助這匹四歲澳洲PPG（自購新馬）取得首捷。

潘頓今季兩勝高廐「福逸」以外，此駒屬他與高伯新合作另一匹頭馬。

高伯新說：「『吉利大勝』跑沙田1000米直路賽最首本，在四班始終欠缺優勢，一降第五班則回復威力。」

「今場雖然排11檔不太有利，好彩有潘頓出色的騎功搭救，騎師跑來很有耐性，早段力留座騎，留待末段才發力，拿捏得很準。」

第二場單Win及組合獨贏A2分別派61元及29元，二重彩派274元。

至於跑獲第二至四名為「遨遊千里」、「八心之威」與「椰子糖」。

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