4月25日星期日冠軍賽馬日成港日對決，日本團隊受疫情影響，征港騎師受限，積極向香港騎師招手。

其中，莫雷拉及何澤堯將分別策騎該國代表「野田重擊」及「唯獨愛你」，依次出師主席短途獎（1200米）及女皇盃（2000米）。

最新再有史卓豐應邀夥拍「神業」競逐女皇盃，他在主席短途獎則會主轡香港代表「大籐王」。

「神業」是匹七歲馬，於日本馬壇成名已久，乃當地最出色長途馬之一。

史卓豐之前從未騎過日本馬出賽，今次是全新體驗，他說：「日本馬經常來港並有好表現，相信在今年女皇盃也不會例外。」

早於2017年12月，「神業」首度攻港並在騎師杜滿萊胯下，於香港瓶12駒中跑第九。

日本在這次冠軍賽馬日，以四駒問鼎女皇盃及一駒角逐主席短途獎。

當中，女皇盃四駒除有「神業」及「唯獨愛你」已落實騎師外，還有「謀勇兼備」確定由老拍檔松山弘平執韁，只剩「耀滿瓶」未定配搭。

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