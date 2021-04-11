羅富全與莫雷拉在剛周四（8日）谷夜，憑「西利哥」打破兩人近三個月不勝困局後，兩人今午（11日）田戰再次攜手揚威凱旋門。

主角就是角逐第九場三班1800米的「路路醒」，這匹四歲紐國自購馬在雷神胯下在直路早早透出，就此打開來港後的勝利之門。

羅富全在今天田草日馬憑「合約精神」、「大眾開心」及「路路醒」連中三元，今季已獲得49場頭馬，超過沈集成重返季席，落後榜首的蔡約翰六Win。

「路路醒」上仗角逐1600米，在莫雷拉執韁下不敵「真勝者」屈居亞軍，賽後報告指出騎者在二百米處時跌鞭。

羅富全說：「『路路醒』上場莫雷拉跌鞭跑第二名，雷神今天戴上手套，以減少跌鞭的情況，結果替馬兒成功補中。」

「由於有『巴基之友』列陣，預計會有快步速，『路路醒』末段衝刺強勁。」

「牠在外地跑1600米及1800米，相信將來馬兒跑長一點也可以，長力可及2000米。」

第九場單Win及組合獨贏A1分別派25及17元，二重彩派309元。

第二至四名順序為「加州十大」、「天外天」及「繽紛遊戲」。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199