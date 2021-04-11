第三場第五班1400米：「功夫茶」今季在3月復出，首仗跑田草1200米後上第七名走光。

上場增程田草1400米後上跑第七名走勢曖昧，但相信已經試準。

今仗再跑同程換上梁家俊，過往呢個騎練組合比較少合作，但今場呢個配搭有點特別。

昨日（10日）開飛19倍，5點落到12倍，現時企住11倍W，3.8倍P。

明顯墊底飛到晒位，只要今日場地有利後上，呢匹馬今場可見真身掃晒。

「無極戰士」今季已跑七場全數落第，但前仗跑同程後上第四走咗光。

上場立即增程跑田草1600米，沿途墮後，最後隨意跟跑包尾而回不足為據。

今場回師1400米配波健士騎，今季呢個騎練組合偶有佳作，今場隨時會現真身。

昨日開飛27倍，5點落到16倍，現時14倍W，4.6倍P。

有早餐飛支持，今場賽前竟然有試閘，埋門再次多一課彈閘，動態相當積極，今場隨時一鳴驚人。

「美滿將來」今季只跑三場都係谷草1200米，雖然三場都係落第，但每仗都有點走勢輸得唔遠。

今場練馬師安排轉跑田草1400米，賽前連課拍跳，在3月共試兩課大閘，動態非常積極，馬匹狀態亦都到哂位。

昨日開飛 64倍，5點大幅落到28倍，現時23倍W，4.9倍P。

雖然票數係比較冷，但係有啲早飛支持，今場隨時可以爆個石破天驚。

「辣得驕」今季頭四場都係跑同程，季初首仗後上跑入一席冷位表現有驚喜，但可惜其後幾仗表現不進反退。

今場練馬師再安排跑入位同程，相信會有較高把握跑得好。

昨日開飛43倍，5點落到27倍，現時30倍W，6.3倍P。

早飛唔算多，但今場屬五班賽事，往往都會爆冷收場，呢匹馬係今場最佳半冷。

提供：5功夫茶、9無極戰士、6美滿將來、12辣得驕

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