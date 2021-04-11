華籍倉主容天鵬於今周日、夜馬賽事均獲進賬，兩匹頭馬「紅酒之寶」及「手到回來」均屬冷門。

容廐於今期（11日）第11場第二班1400米共有兩駒列陣，除爆出19倍冷Win的「手到回來」之外，同廐「非凡才子」由上仗出爭一級賽跑近後，大幅降格回師讓磅賽，事前亦受不少人睇好機會。

容天鵬亦有同感，他在尾場賽後說：「今場賽事我派出兩駒上陣，坦白說賽前我認為『非凡才子』的機會應在『手到回來』之上，想不到卻由後駒取勝。」

「今仗『手到回來』贏來帶點幸運成份，牠一早已在前面走順，大熱門『銀馳』（蔡約翰馬房）末段卻有點閃出閃入。」

「其實我一直認為此馬合跑1400米，只是今組對手頗強，所以賽前並非太大信心。」

「至於落敗的『非凡才子』，今仗際遇不太好，如能早點望空或許有更佳表現。」

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199