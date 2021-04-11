香港馬圈歷史悠久，有唔少資深馬主都養馬多年，令佢哋嘅綵衣深入民心。

好似今日（11日）蔡約翰一對參戰馬「銀馳」和「聲勢」，馬主榮智健同李國能都係馬會名譽董事，睇到兩件綵衣就會諗起已故嘅一代冠軍練馬師愛倫。

呢一位星洲巨人曾為榮生訓練出兩匹馬王「活力先生」同「奔騰」，榮生同李生更係好老友，周時見佢哋一齊拉頭馬。

今期兩匹大董馬「銀馳」和「聲勢」分途出擊，話唔定可好事成雙。

第十一場「銀馳」今季出道跑過四場，上仗突然大幅增程跑2000米打吡大賽，跳程太快未能適應，輸咗都情有可原。

今次這匹灰馬縮回跑1400米，話晒同程兩戰冇W有Q，由莫雷拉重新接手當然具勝望。

至於第五場「聲勢」，大前仗贏田草1200米，當時氣走升上三班再贏嘅「糖糖幸運」（丁冠豪馬房），賽績冇花假。

「聲勢」再出兩次表現走晒樣，上次仲跑到心律不正，跟手送上從化唞夠再做工夫。

早前馬匹返港試一課泥閘勝出，狀態操番好先再跑，同場得佢識贏，執埋個三檔好跑，可重拾聲勢再贏。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199