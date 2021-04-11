第二場第五班1000米：「八心之威」今季季初跑同程跑得第四名，所造時間突出，可惜其後幾仗表現非常一般，可能同呢匹馬患有喘鳴症有關。

今場馬房再次安排跑同程直路，晨課操練正常並無不妥，今仗用周俊樂減磅上陣兼排到有利外檔起步，希望馬匹可以再次跑近。

昨日（10日）開飛19倍，5點企住19倍，現時輕輕落到12倍W，3.4倍P。

有些少早飛支持，以往曾經在陣上展現前速，如果今場順利出閘喺前面領放跑，相信入一席唔難。

「吉利大勝」是一匹非常尺寸嘅馬匹，今季集中跑谷草1200米屢次接近。

但翻查紀錄，今季季初首仗跑同程後上第五表現唔錯。

今場練馬師再次安排跑直路賽，馬匹評分已由季初52分減到現時39分，可以落五班跑，相信形勢會有利。

昨日開飛6.5倍，5點輕輕重上6.9倍，現時6.4倍W，2.6倍P。

墊底飛到位，今場重新配潘頓，動態明顯想搏殺，今場要兼顧。

「椰子糖」今季共跑六場全數落第，今場減夠分可落五班出賽。

上場在四班跑田草1200米沿途快放跟前跑，試馬味濃。

今場跑直路1000米有運排到最外檔起步，形勢有利。

賽前試一課泥地閘沿途走勢輕鬆 ，狀態應已到位。

昨日開飛12倍，5點回上15倍，現時9.6倍W，3倍P。

早飛雖然唔算多，但總算有點支持，要留意臨場如果有飛落，就一定要跟進。

「遨遊千里」今季較遲復出，二月頭才復出跑同程入圍表現有進。

上場轉跑谷1200米落第，有點寓賽於操味道。

今場重跑入圍路程，又有運到外檔起步，對呢匹快馬嚟講，形勢有利。

昨日開飛6.9倍，5點落到5倍，現時4.1倍W大熱，1.8倍P大熱。

早飛相當勁，完全估唔到，睇飛今場好有信心落班即勝，要買。

提供：5八心之威、3吉利大勝、2椰子糖、1遨遊千里

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