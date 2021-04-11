今午（11日）田草11場賽事用C跑道作賽，馬會目前掛好地牌，度地儀指數為2.71，頭場開跑時間為下午12時30分。

睇番最近3月7日同一移欄六場轉彎路程賽事，彎位守內叠馬仍然佔優，而且後追馬唔算蝕底。

如「都市神話」、「無心睡眠」及「旗幟輝煌」都係從中後位置衝上贏馬，所以靠後勁食糊馬不能睇小。

今戰列陣馬中，第三場「友盈有款」是這場其中一匹贏過田草C欄之參戰馬，重返此欄位作賽，今次機會未可看輕。

另外，尾場「旗幟輝煌」前仗正是於3月7日田草C欄贏馬開齋，重返強項有力回復表現。

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