澳洲名牌大衛希斯今季重臨香港練馬，於已過馬季一半有多之下，雖然暫時仍未贏夠20場，但一手打造廐內不敗新星「佳運財」，算是馬房首季代表作之一。

希斯在馬匹今日（11日）勝出第三Win後，更指出若然在澳洲訓練此駒，會是他的大賽籌碼。

希斯說：「史卓豐於此賽留放出色，教導『佳運財』留力衝刺，收教馬功效。」

「『佳運財』在港三戰三捷，如果牠在澳洲服役，我會把目標放在一級賽堅尼大賽。」

「而『佳運財』目前在香港服役，牠只得三歲，我不會過早用盡牠，我會部署牠多跑一至兩場，然後會提早歇暑，留待下季才用。」

「此馬下季目標是四歲馬系列大賽，牠今仗贏馬的姿態來看，仍有很大進步空間，我真是很開心可以訓練這匹好馬，牠是馬房重要的爭勝武器。」

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