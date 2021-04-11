馬主陣營星羅棋布，「心星」系歷史性稱霸打吡，威盡一時。

然而計頭馬數字，「益善」及「喜」系卻與「心星」系不相伯仲，須知前兩者大半季過後分別已六捷及七捷，而且有機會在今季餘下時間內繼續贏馬。

「益善」及「喜」系於周三（14日）谷戰二班1800米，分別出「樂益善」及「喜駿駒」，兩路人馬旺鬥旺，定有一番龍爭虎鬥。

「樂益善」至今四戰兩冠一殿，既贏過谷草2200米，亦贏過田草2000米，長途實力可見一斑。

幕後曾一度考慮進軍打吡，最終放棄念頭，並於上賽在打吡日贏馬攞威。

此駒休賽接近兩個月，體力及新鮮感皆足夠，回師當日開齋場地谷草，仍由潘頓發揮，轉戰第二班負磅驟輕，可望再創佳績。

「喜駿駒」近四戰兩贏兩位，表現大熟大勇，上次初跑二班賽也被熱捧，結果力拼上名未竟全功。

如今回師谷中主場，加程至1800米更利追趕，再負輕磅角逐二班賽，未嘗不可重響勝鼓。

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