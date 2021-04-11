現正以108Win於騎師榜帶頭的莫雷拉，今戰騎師王開飛時賠率只1.4倍，零舍比宿敵潘頓2.85倍熱。

然而在今戰（11日）騎足11場兼惡馬如雲之下，莫雷拉跑完頭六場賽事卻交白劵，反觀潘頓則炮製出11檔馬孖寶。

潘頓先於第二場替高伯新馬房「吉利大勝」打開勝門，無獨有偶，在第六場上演之第四班1400米，再憑一匹11檔馬「合約精神」添食。

「合約精神」與「吉利大勝」一樣，同在騎者胯下獲服役生涯首捷。

此駒今仗沿途跟守前叠好位，入直路發力先趕過放頭馬，末段猶有餘勁，以兩馬位之先衝線。

「合約精神」同時助練馬師羅富全取得連贏四日佳績。

第六場單Win及組合獨贏A1分別派67元及23.5元，二重彩派445元。

跑獲第二至四名順序為「星夢帝國」、「綠色勇駿」及「生生勝勝」。

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