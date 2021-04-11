第一場新馬賽1000米：「大將風皇」潘頓揀騎，埋門親自操三課非常重視，動態積極。

今場跑1000米有運排到最外檔起步，對新馬初次出賽嚟講，有條欄傍住跑會比較有利。

昨日（10日）開飛7.8倍，5點落到6.5倍，現時再落到5.6倍W，2倍P。

早飛浸浸落，墊底飛到晒位，睇飛有信心今場贏馬。

「亟多福」兩歲新馬 ，今場有受讓五磅之利。

晨課操練積極，埋門試閘騎落肯走有狀態。

昨日開飛14倍，5點輕輕落到11倍，現時企住12倍W，3.1倍P。

有些少早飛，晨操隻馬肯跑肯追，今場要預佢一席。

「得力寶駒」呂健威馬房新馬，今場馬房出一對，呢匹配上馬房最佳拍檔何澤堯，晨課表現算係全場最積極一匹。

賽前共試四課閘，狀態越嚟越好，睇動態似係馬房主力。

昨日開飛9.7倍，5點落到7.8倍，現時6.7倍W，2倍P。

早餐飛到位，睇飛今場實有三甲。

「不可擋」韋達馬房兩歲新馬，今場馬房出一對，睇操練及走勢，呢匹應係主力。

昨日開飛8倍，5點落到5.3倍，現時6倍W，2.1倍P。

明顯有早飛支持，今場用薛恩策騎，以現時咁嘅票數，明顯有料到，今場隨時贏哂。

提供：2大將風皇、10亟多福、5得力寶駒、6不可擋

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