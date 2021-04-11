早前已與大家分享過香港未來二十年的行運地區，是次想與大家探討下元九運（2024年至2043年）的卦象。

下元九運為「離卦」，離為火、虛擬、麗，因此一些與火、虛擬及外表有關的行業，將會在未來的二十年大放異彩。

可留意的行業包括但不限於：美容、化妝、虛擬、通訊、電力、能源、石油、天然氣、熱能、電子車、影像、電子、網絡、電視、電影、動漫、太空、煙花、國防、軍事等等。

當中火為心、血、眼睛及皮膚，因此與心臟、血液、視力及皮膚管理有關的行業會高速發展。

若能懂得未雨綢繆，在轉地運之前把握機會，投資相關行業的股票或基金，或從事相關業務，再配合一命二運三風水，流年笑擲、未來可期！

今期財位位於正北，可以以三區來劃分，港島區的中環、灣仔及銅鑼灣；九龍區的九龍塘、樂富及九龍城；新界區的上水及粉嶺均屬該區財位。

周日（11日）第十一場「順勢贏」近四仗均跑入三甲，狀態不俗，大前仗初上二班即跑第三名，其後越跑越好。

「順勢贏」上仗初次跑田草二班1400米，取得在香港首場勝利，直路時一步一步順勢而上，最終贏了頸位，今仗繼續由贏馬拍檔巴度策騎，可看高一線。

撰文：唐碧霞（洋名Yoki）

唐碧霞老師是一名命理師、司儀和節目主持，從十多歲起便醉心研究玄學命理，師承多位著名堪輿學家及隱世高人，對子平八字、面相及掌相等術數均甚有研究，尤其專門推算姻緣，期望把堪輿學生活化，讓社會大眾也能從中有所禆益。

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