第11場二班1400米：「銀馳」上場大幅增程跑田草2000米打吡大賽落第，純粹參與。

今場（11日）重跑贏馬路程，負磅輕，排位好，相信贏馬機會高唱入雲。

昨日（10日）開飛1.8倍，5點企住2倍，現時1.5倍W，1.1倍P。

早飛到哂位，今場形勢對呢匹馬非常有利，應可再贏馬。

「喜佳龍」季內已取得兩Win，近幾場於二班跑田草1200米與及1400米都能入圍。

今場有運排到一檔起步，對呢匹後上馬嚟講可以沿途慳腳程，入三甲絕對唔難。

昨日開飛16倍，5點落到10倍，現時企住17倍W，2.7倍P，墊底飛到位，睇飛今場應會跑得好。

現時連贏位搭大熱門「銀馳」有14倍非常抵博，可留意。

「非凡才子」上場越級挑戰跑國際一級賽，最後得第六名表現不過不失。

今場大幅降格跑第二班用周俊樂減磅，形勢非常着數。

昨日開飛17倍，5點落到11倍，現時10倍W，2.6倍P，早餐飛到位，今場只要大熱有所閃失，呢匹馬隨時可代之而興，係最佳半冷。

「旗幟輝煌」前仗贏田草1600米盡顯質素。上場初升二班跑，因排最外檔起步關係，被迫沿途留後，落第不足為據。

今場重跑田草1400米，改配冷殺手梁家俊上陣，好大機會重現真身。

昨日開飛20倍，5點落到14倍，現時再落到11倍W，3.2倍P，如臨場再有飛落，一定要跟進。

提供：6銀馳、11喜佳龍、1非凡才子、10旗幟輝煌

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