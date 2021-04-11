第五場第四班1200米：「神舟時代」今季只跑兩場同程，表現一仗比一仗進步。

今場練馬師再安排跑同程，原裝配搭田泰安再次策騎，相信應該會有更高把握。

昨日（10日）開飛2.3倍大熱，5點回上4.7倍，現時3.7倍W，1.4倍P大熱。

早餐飛重尤其是係位置飛好勁，睇飛今場有信心，取得首場勝利。

「好運寶馬」自從一月跑完谷草1200米入位後，再冇上陣直至到今場。

雖然唔清楚點解要隔咁耐先再次上陣，但始終係一匹三歲後生馬，冇過份壓迫都係一件好事。

賽前操練並無不妥亦有試閘，相信應已為今場做好準備。

昨日開飛6.2倍W，5點落到4.7倍，現時企住6倍W，2倍P。

估唔到休息咗四個月再上征途，早飛依然咁勁，睇飛今場有信心。

「勝利才子」賀賢四班插班馬初出，賽前共試咗八課閘，馬匹已有作戰狀態。

雖然今仗潘頓並冇揀騎，但換上潘明輝會有較高分頭，未嘗唔係一件好事。

昨日開飛21倍，5點落到18倍，現時13倍W，4.4倍P。

早餐飛慢慢落，現時呢個賠率好有值博率，但相信臨場閘前一定會有重飛落，要留意。

「名牌效應」今季跑四場，曾經喺田草1200米，同埋谷草1200米都能上名。

今場小休兩個月再次上陣獲得潘頓垂青，相信對馬匹爭勝機會有所提升。

昨日開飛13倍，5點大幅落到5.7倍，現時回上6.2倍W，2.3倍P。

昨日中段有一注重飛打落，銀碼唔細，睇飛今場三甲好穩陣。

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