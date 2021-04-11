告東尼與見習騎師周俊樂今季在谷草合作摘下五捷，相反在今午（11日）田草日馬舉行前，兩人在田戰（包括泥地）攜手上陣10次僅為兩亞兩季。

不過兩人在第三場五班1400米打破季內田戰齋缽，「神期大帝」自12檔出閘後居外疊第四位，末段力拒亞軍「功夫茶」來犯，摘下本身季內第二捷。

周俊樂在今天沙田日馬頭三場賽事皆跑入三甲，除了「神期大帝」奏凱以外，第一場「龍來了」及第二場「八心之威」皆獲季席。

「神期大帝」馬主黃俊雄說：「『神期大帝』上場跑完不良於行，這方面我不太擔心，據了解馬兒的傷勢十分輕微。」

「我反而擔心牠曾試過數次居後備（未能補上參賽），我擔心牠的狀態未必可以維持得到，結果馬兒仍可以取勝。」

「周俊樂騎放頭馬特別出色，今場克服外檔的難關，人馬表現均值得一讚。」

第三場單Win及組合獨贏A2分別派95及31元，二重彩派679元。

第三、四名順序為「得賞」及「辣得驕」。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199