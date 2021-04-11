蔡約翰旗下今季有「速遞奇兵」三出三捷成生招牌馬，那邊廂，其同鄉大衛希斯最新亦炮製出未敗雄師「佳運財」。

後駒同樣跑三仗贏三仗，不讓「速遞奇兵」專美。

三歲的「佳運財」上仗連捷後被馬會評磅員重手加其14分，使其要升班初戰第三班賽事。

「佳運財」尚要克服首度增程出爭1400米此等變數，但馬匹於最後100米左右與對手鬥爆，鞍上人史卓豐打兩鞭即奠定勝局，明顯贏來點到即止。

希斯馬房憑此匹新星保持四月份未斷纜，而史卓豐則自去年9月23日及10月11日賽事之後，本季第三度起孖。

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跑獲第二至四名依次是「天生一對」、「知道必勝」及「幸運傳奇」。

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