星期日（11日）田草C欄日賽，第二場五班1000米，容天鵬馬房「遨遊千里」首次落第五班作賽。

此駒季內初出跑四班同程（總場次403），冠軍「怡心聲」及亞軍「快快有」季內均為兩捷精英。

這點能夠直接反映，「遨遊千里」這場落後頭馬一乘許之第三名，絕不簡單。

今仗賽前「遨遊千里」試從化閘沿途領放，最終輕鬆直領到底，狀態進一步提升。

今次同場僅「怪獸媽媽」會搶放，預期「遨遊千里」會有有利形勢，計實力落五班夠晒惡。

至於季內1400米G1女皇銀禧紀念盃（總場次443場），亞軍「川河尊駒」、季軍「高大威猛」、殿軍「幸福笑容」及第五名「嘉應之星」其後合共取得兩冠兩亞一季。

這場第六名「非凡才子」竟能在蝕分下輸頭馬三乘許，反映六歲馬實力至少值一班。

此駒上賽跑G1輸近後，幸好評磅員未對此駒作任何加分，最終今場能夠跑回二班賽，兼且回配入Q拍檔周俊樂減七磅上陣。

「非凡才子」季內贏同欄同班同程，今次照辦煮碗有相同安排，只要此駒陣上未有出現搶口難留情況，絕對有權奪得季內第二WIN。

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