第六場第四班1400米：「 萬市之光」呢匹4歲馬，前仗跑同程後上第五有點走勢。

上場隨即增程跑田草1600米，改用前領跑法，最後埋門乏力落第，但已經試前試後已試準晒。

今場重跑田草1400米轉用巴度上陣，負磅輕及排位好，應係今仗變身。

昨日（10日）開飛7.2倍，5五企住7.4倍，現時到4.3倍W，2.1倍P。

明顯有早餐飛支持，睇飛今場一定郁手，可贏位兼投。

「打鐵趁熱」今季跑得比較少，前仗田草1200米輕鬆贏馬，上場升上四班再跑田草1200米後上第四，表現有驚喜。

今場練馬師報跑1400米， 過往曾經入位，今場負輕磅兼排到好位，爭勝信心大大提高。

昨日開飛9.4倍，5點輕輕落到8.5倍，現時8.3倍W，2.2倍P，有墊底飛。

環觀今場形勢，對呢匹馬有利，相信入三甲無難度。

「合約精神」上場初跑同程，跑入一席接近的第四名，表現有進步。

今場再跑同程，難得潘頓肯繼續騎，相信今仗機會比上場高。

昨日開飛6.8倍，5點落到5.4倍，現時回上番6.3倍W，2.6倍P，亦都有墊底飛到位，睇飛今場有信心出擊。

「綠色勇駿」今季已跑八場只跑入過兩次位置，表現一般。今場減夠分可落四班上陣，立即報跑田草1400米配上雷神策騎，相信練馬師應想交代。昨日開飛4.6倍，5點回上6.3倍，現時又5.6倍W，2.3倍P。早飛非常硬淨，今場可落四班跳，一定有著數，今場必定搏命。

提供: 萬市之光，打鐵趁熱，合約精神，綠色勇駿

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