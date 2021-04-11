第四場第四班1000米：「常山猛虎」沈集成四班插班馬，賽前工夫做到足，潘頓揀騎必心有所屬。

昨日（10日）開飛4.5倍，5點落到3.2倍大熱，現時2.8倍W，1.7倍P。

明顯早飛到晒位，3月試兩課閘輕鬆帶返，今場跑直路排到有利外檔起步，相信勝算甚高，可贏位兼投。

「金馬玉堂」方廐四班插班馬，今場配上馬房最佳拍檔雷神騎，未跑已經畀到信心大家。

呢匹馬賽前被安排上從化操練，埋門試閘輕鬆跟跑，已有作戰狀態。

昨日開飛12倍，5點輕輕落到8.4倍，現時再進一步落到6.2倍W，2.3倍P大熱。

早飛浸浸落，越賣越重飛，睇飛今場想一出即勝。

「潮州大兄」另一匹今場初出插班馬，呢匹馬賽前除咗被安排上從化操練之外，今場出賽前總共試咗六課大閘，最近兩課皆輕鬆勝出，馬匹已有作戰狀態。

昨日開飛14倍W，5點輕輕回上18倍，現時又落番14倍W，4.1倍P。

有墊底飛支持，雖然係初出，但睇飛都有入三甲嘅信心，

「海豚星」今季初出跑同程爆出75倍大冷，但隨後再跑兩次同程表現不似預期。

賽後被安排上從化吸收靈氣，到12月尾重返沙田投入操練，賽前共試兩課大閘，馬匹狀態已到位

。昨日開飛9.3倍，5點落到8倍，現時9.8倍W，3.1倍P。

有早餐飛支持，今仗係休息接近五個月復出，相信馬匹有充足新鮮感，而今場又排到1000米直路最有利嘅14檔起步，相信入一席應該唔難。

提供：9常山猛虎、10金馬玉堂、6潮州大兄、13海豚星

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