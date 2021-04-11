第九場第三班1800米：「巴基之友」近三仗兩勝一位，表現穩定，今場（11日）再跑贏馬路程繼續用巴度上陣，負磅輕，排位好，有利呢匹前領馬跑法，相信再入三甲冇難度。

昨日（10日）開飛4.7倍，5點企住4.9倍，現時回上5.4倍W，1.9倍P。

墊底飛到位，只要騎師早段順利領放控制步速，今場不勝有位。

「路路醒」表現一仗比一張進步，今場莫雷拉再騎，相信好想贏馬交代。

昨日開飛2.7倍，5點企住2.7倍，現時2.6倍W，1.1倍P。早飛非常多，尤其係位置，現時熱到只得1.2倍，睇飛入三甲冇問題。

「扎西德勒」季內首戰田草，相信會令馬匹有足夠新鮮感，且起用周俊樂減磅上陣，應會好飽。

昨日開飛35倍，5點落到24倍，現時升上40倍W，7.5倍P。早飛唔算多，不過相信臨場會落番多少飛，今場入位應可做到。

「北極光」上場贏馬水準甚高，今場大福增程初跑田草1800米，難度一定會有，但睇番馬匹血統應可適扳到。

昨日開飛6.9倍，5點輕回上7.2倍，現時5.2倍W，1.9倍P。

有些少早飛支持，雖然上場贏馬已交代，但今場如有賠率，都可兼顧。

提供：12巴基之友、10路路醒、1扎西德勒、5北極光

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