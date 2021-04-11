第四場第四班馬跑1000米，為今天（11日）賽日第三場直路賽事，14駒角逐中有五匹屬首次上陣的新馬。

當中潘頓座騎「常山猛虎」（沈集成馬房）捧成2.4倍大熱，莫雷拉策騎之「金馬玉堂」（方嘉柏馬房）4倍獨贏屬次熱，幾乎擔起整個電算機彩池。

另一匹不明物體「龍寶寶」（蔡約翰馬房）臨場則不斷落飛，最終起票成7.9倍着啡燈開跑。

結果「龍寶寶」飛到馬到，約最後100米左加如飛殺上，氣走一眾對手，一出即勝。

蔡廐在第八場超級馬「速遞奇兵」出場之前，先憑「龍寶寶」獲進賬，現時於馬房排名榜，以55Win領先方廐一場頭馬。

第四場單Win及組合獨贏A3分別派79元及31元，二重彩派2,108元。

跑獲第二至四名馬匹為「開心好友」、「鼓浪陽光」與「金馬玉堂」。

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