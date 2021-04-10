今午（11日）在沙田馬場舉行田草日馬，第五場四班1200米共有兩匹自購新馬初出，當中包括葉楚航馬房「玄天勇驥」。

「玄天勇驥」馬主李中城，以往兩匹個人名下馬「魔術家」及「談笑間」皆以未出賽馬身份退役，且看這匹三歲澳洲自購新馬能否替馬主扭轉局面。

「玄天勇驥」父系「美麗小島」，服役最高成就於2010年勝出1200米三級賽天際錦標。

在港同父馬不少為早熟且忠心準繩之輩，箇中表表者是四項一級賽冠軍兼近兩年短途王「爭分奪秒」（已退役）。

除了「爭分奪秒」以外，前季最佳新馬「勝得精彩」、「閃電俠」、「運財童子」（已退役）、「財寶家駒」（已退役）等駒均能於在港首季交出頭馬且經常上名。

「玄天勇驥」母系Emerald Downs的同母哥哥「特夫方丹」，為2009年羅柏奇勒爵士錦標（1400米）及2010年威廉烈特錦標（1200米）雙料一級賽冠軍。

「玄天勇驥」初出角逐1200米相當合適，賽前試閘更由莫雷拉主轡，預期質素有一定保證。

縱使雷神選騎「聲勢」，不過換上季內與葉楚航合作愉快的賀銘年執韁，今仗「玄天勇驥」有條件出冷。

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