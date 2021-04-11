第十場第三班1400米：「佳運財」升上第三班增程跑田草1400米，睇上場贏馬走勢嚟講，初跑此程應該冇難度。

昨日（10日）開飛3.6倍，5點輕輕落到3.3倍，現時大熱2.6倍大熱W，1.7倍P，早餐飛勁，睇飛今場有信心再勝征服三班。

「幸運傳奇」連場跑同程田草1400米表現穩定，上場再跑臨場票數強勁，可惜最後臨門僅以鼻位輸俾頭馬有點不值。

今場依然負輕磅，排好位，相信繼續會對呢匹前領跑法馬匹會有利。

昨日開飛11倍，5點輕輕落到9.6倍，現時6.2倍W，1.9倍P，墊底飛有，位置早飛相當勁，睇飛今場贏唔到都入硬三甲。

「知道必勝」減夠分可落第三班跑，對呢匹馬會有些少着數。

昨日開飛12倍，5點落到8.8倍，現時7.3倍W，2.2倍P。

早飛雖然有但信心唔多，不過相信臨場應會落飛，如臨場票數去到5倍樓下，就一定要兼顧。

「一定美麗」今季自購馬，上場嚟港初出跑同程表現合格，今場再跑應該會有更大把握。

昨日開飛3.5倍，5點輕輕回想3.8倍，現時3.6倍W，1.3倍P。

早飛係有嘅，但不過以呢個騎練組合嚟講，如想贏應該要熱啲，所以要留意臨場賠率走勢，但以上場表現計，要入位應該唔難。

提供：5佳運財、10幸運傳奇、1知道必勝、3一定美麗

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