第七場第四班1400米：「將俠」近幾仗跑同程有勝有位，表現準繩。上場田泰安初次策騎得第二僅敗於強敵，雖敗猶榮，今次（11日）再騎應會有更大把握取勝。

昨日（10日）開飛2.3倍大熱，5點回上4.7倍，現時4.7培W，1.9倍P。

早飛到哂位，今場排位有利，對手似是如非，相信好大機會再贏。

「弗雷」前仗贏同程表現輕鬆，上場加磅再跑同程敗 於強手無話可說，但本身亦都交出高水準。

今次潘頓再騎，昨日開飛2.9倍，5點落到2.2倍大熱，現時2.9倍W，1.5倍P大熱。

早飛相當勁，睇飛好有信心再贏，不過賠率最好唔好熱過3倍，如果唔係就唔係咁值博。

「創高峰」上次臨場閘前有些少飛落，結果跑入一個接近第四名。

今場練馬師再安排跑同程，相信認為呢匹馬跑田草1400米會最合適，今場負磅適中而且再次配上贏馬拍擋賀銘年，應該晤似陪跑。

昨日開飛34倍，5點落到21倍，現時20倍W，6.1倍P。

係有些少早飛落咗，雖然要排最外檔起步，但只要騎師做好留放，早段盡快切入守靚位，有機會跑入三甲。

「霹靂狂龍」今季演出準繩，今場重跑贏馬路程田草1400米，配上馬房愛將潘明輝，似想繼續出擊。

昨日開飛16倍，5點落到10倍，現時再進一步落到7.6倍W，2倍P。

早餐飛明顯浸浸落，睇飛有信心，要兼顧。

提供：1將俠、3弗雷、11創高峰、6霹靂狂龍

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