郭能被罰停賽至季尾，幾乎肯定騎者喺香港約十年嘅策騎生涯將會劃上句號，呢件事唔止喺香港馬圈，就連海外馬壇都引起迴響。

郭能當日喺研訊室確實講咗啲乜，永遠都係一個謎。郭能一向對記者傳媒一向友善丶有禮，佢要離開香港，記者們都好唔捨得。

郭能有Ironman嘅稱號，代表佢鬥志頑強嘅性格，但點解會叫Ironman呢。

其實係源自七年前某個初夏嘅晨操，佢忽然問在場記者如果要為自己改一個花名，令馬迷易記，同時可以代表到個人風格，有冇好嘅提議。

當時Marvel《美國隊長》電影上映冇耐，記者們於是提議「Captain America」。

不過郭能話霍利時有一匹五班馬正正係叫「Captain America」（中文馬名：「美國隊長」）。

此駒退役時仍屬處女馬，戰鬥力太水皮，期間有人提出Marvel另一經典漫畫人物「Ironman」，郭能非常鍾意，自此Ironman同郭能就「二合為一」。

撰文：林湛穎

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