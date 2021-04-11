呂健威與何澤堯上季憑「歡欣福星」打響新馬賽頭炮，結果今午（11日）兩人成功照辦煮碗，憑「得力寶駒」先拔頭籌，勝出第一場新馬賽1000米。

「得力寶駒」沿途居中游位置，末段在何澤堯催策下交出良好反應，最終後上一攻而破，造就騎練連續兩期賽事攜手揚威凱旋門。

「得力寶駒」與「歡欣福星」替騎練連續兩季在新馬賽首戰奏凱以外，牠們均是三歲、產自美國、性別為雄馬，另外同樣是5號馬、排第五檔共五大相同之處。

「得力寶駒」初出即勝後，Mizzen Mast在港共有八匹子嗣全數均交出頭馬，成績亮麗。

呂健威說：「我在今場新馬賽派出『得力寶駒』及『潮州勇士』應戰，賽前很難講話對哪一匹較有信心，不過聽騎師匯報，『得力寶駒』的成熟程度更勝一籌。」

「『得力寶駒』仍然未閹割，牠在晨課很乖巧，不太百厭。」

「牠早前去了從化，轉換地方操練，馬兒變得更開心。」

「今場在港一出即勝，希望牠保持進度，繼續進步。」

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