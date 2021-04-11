本地練馬師羅富全今天（11日）做贏家，於沙田馬場所舉行的11場賽事，個人獨攬三Win，今季最新頭馬數字已累積有49場，壓過沈集成重返練馬師榜三甲。

為羅廐揭開連中三元序幕的「合約精神」，練者表示預計的賽事步速形勢，與臨場有出入，幸好未對此駒造成影響。

羅富全說：「『合約精神』自上場拼後，相隔六周才上陣，其實期間我曾為此馬報名，不過被列為後備，這反而令馬兒有更多時間休息，也是好事。」

「『合約精神』仍在學習中，我賽前預計今場沒有步速，因此叫潘頓如果沒有馬放，便自行領放，我估不到同場有不少馬搶放，步速很快，這也合牠發揮。」

「『合約精神』跑來仍帶點口勁，我會安排牠主攻沙田1400米，待牠學懂如何放鬆，才會考慮讓牠增程而戰。」

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