文家良今季集中部署在谷草出擊，不過今午（11日）憑「好運寶馬」勝出第五場四班1200米，替廐主繼2月6日「必長勝」後再次揚威沙田馬場。

「好運寶馬」在1月13日初出跑谷草1200米跑入季軍後，馬房安排這匹三歲馬休息，相隔近三個月才披甲上陣，結果今仗在巴度胯下順利補中。

文家良部署質新馬一向較慢熱，「好運寶馬」成為文廐今季首匹三歲頭馬，亦成功替廐主取得今季第18場頭馬，順利提前達標。

巴度今季已第六度策騎文廐馬建功，屬今季馬房第一攻擊手。

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第二至四名順序為「勝利才子」、「聲勢」及「新威力」。

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