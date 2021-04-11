今年打吡塵埃落定，「將」系以「將王」飲恨屈居亞軍已無可改變。

可幸的是「將王」雖在賽後翌日不良於行，但其後不久已恢復操練，健康沒有太大問題。

「將王」由韋達訓練，馬匹勝負練馬師當有責任，惟有往後加倍努力交功課。

「將」系另一專屬練馬師是告東尼，今期（11日）他部署同系馬「將俠」和「將耀」雙龍出海，未嘗不可替幕後贏馬，以忘卻打吡不快事。

第七場「將俠」非1400米不跑，告東尼對自己眼光堅信不疑，而此駒至今五戰同程一勝三位，亦顯示本身以此為專。

今仗雖負133頂磅，但有1檔關顧，鞍上人田泰安也當旺，有力脫穎而出。

第十場「將耀」評分低於當日在港一出即勝時，跑的也是當時所贏的田草C欄三班1400米，今次有用王牌報名，必拼無疑。

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