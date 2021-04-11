剛過去的一周，澳洲舉行了歷史最悠久的復活節周歲馬拍賣會，一連兩日的拍賣總銷售額再創新高，合共有22匹馬售價超過100萬澳元，平均價則進一步提升至37萬澳元。

最大買家為Coolmore（古摩亞）牧場老闆第二代傳人Tom Magnier和近年在澳洲斥巨資競投的雅士牧場馮氏家族，單是兩位大買家已花了1,600萬澳元，佔拍賣總額約 12%。

值得一提是，他們亦有不少周歲馬在拍賣會出售，以Coolmore名義共出售32匹，總額為1,200萬澳元，其實質銷售金額，比Tom Magnier及其相關人士仍要多。

至於馮氏家族那邊廂，在雅士牧場由去年開始縮減規模下，已沒有名下馬匹在這拍賣會上直接出售。

看真一點，現在的拍賣會和賭場看來沒有太大分別。

由於近年中國大力打貪和遏止走資活動，加上中澳關係轉差，又遇上新冠肺炎疫情影響，來自中國的買家忽然銷聲匿跡，不過仍有少部份在幕後參與，用別人的名義競投，就像以往在澳門賭場出現的代客賭錢情況。

回說周歲馬價，買一匹未知是否有競賽能力的馬，動輒要幾百萬港元，其實同在賭枱上用幾百萬賭鋪「大細」或「百家樂」無甚分別，因為隨時會total loss。

馬匹投資是極高風險遊戲，像上述兩大牧場又賣又買，當然沒太大風險，因為他們出售的總額分分鐘比購買的還要多，只是一個左右袋出入賬的行為。

撰文：丹尼斯

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