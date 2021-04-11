莫雷拉剛周四（8日）谷戰策騎「西利哥」大勝對手，雷神曾表示這匹羅廐馬早兩場均遇不利形勢，令其難以發揮，輸得不服，今戰終為馬兒贏馬，感到很開心。

周日（11日）沙田賽事，雷神騎足十一場，第九場三班1800米的「路路醒」，有機會成為「西利哥」的翻版。

同樣由羅富全訓練的「路路醒」，前仗在田草1800米配蔡明紹跑第二後，上場由雷神接手縮程跑1600米，僅以短距離不敵「真勝者」屈居第二。

馬會賽後報告指出，趨近二百米處時，莫雷拉策騎「路路醒」跌馬鞭，正因為這個意外，令馬兒飲恨得亞軍。

莫雷拉對此念念不忘地說：「『路路醒』上場只以頭位之微飲恨跑第二，真是輸得不值 。」

「當日我沒有戴手套，可能因此在直路上不小心跌鞭，結果只輸少少得第二名。」

「我感謝羅富全和馬主再給我機會，我一定全力以赴，力求為此駒收復失地。」

雷神希望「路路醒」能夠成為「西利哥」2.0，可以贏馬補中。

莫雷拉又指出，第十一場二班1400米之「銀馳」，前仗同程在他胯下一放到底。

上仗跑打吡輸在2000米路程太長，今場在二班作賽跑首本路程，有力重敲勝利之門。

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