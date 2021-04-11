經過剛周三（7日）的聆訊後，牌照委員會決定即時暫停郭能現時的2020/2021年度馬會騎師牌照至今季結束為止，前後合計共28個賽日，部份騎練對此感到十分震驚，甚至覺得馬會此舉是對他們作出某程度上警告。

據筆者了解，當事人郭能在2月3日當晚研訊中（第五場不小心策騎「金獅大將」）不尊重馬會主席、馬會行政總裁、馬會董事及言語過火，而被競賽小組把其個案轉交牌委會跟進。

若然郭能今次觸犯賽事規例第99條（第二節），每位騎師都需要在整場賽事中，採取一切合理而又可容許的措施，確保座騎獲得十足爭勝機會，或取得最佳名次，以近期相關案例，最多被罰停賽一個月。

但這次郭能的行為不尊重馬會、競賽小組及整個聆訊程序，導致馬會直接考慮取消其騎師牌照。

正常情況下，被停牌騎師通常要立即離港，但基於郭能強烈要求為其孩子可完成整個學年，馬會最終決定保留其公司騎師身份直至季尾，除了期間不能上陣外，宿舍及月薪等相關福利則能夠保留。

撰文：Alan Aitken

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