下半季的賽期的四至六月份中，均有編排周六賽馬日，今個月禮拜六跑馬，就於本周末（17日）望行，屆時將編排十場泥草地日馬，相關馬匹報名已於今午（12日）發佈。

當日泥草地賽事佔各半，五場草地賽以C加三跑道角逐，頭場開跑時間為下午一時正。

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騎師之中，共有四位騎師因停賽缺陣，分別為潘明輝、巴度、史卓豐及馬雅，後三者跑罷周三晚（14日）谷草夜馬後開始執行罰則。

同日亦有新騎師亮相，來自英國的班德禮由周六起在港策騎，直至本季煞科，首日卜定六匹座騎上陣。

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