上星期郭能被馬會罰停賽（最新提出上訴），今季再冇份上陣，轉個頭又有新騎師來港填補其空缺。

同郭能一樣來自歐洲嘅班德禮（Harry Bentley）上月22日獲香港馬會發牌，由4月17日起出任公司騎師至季尾煞科。

這一位現年28歲英國籍騎師獲得發牌後，立即動身啟程來港，並於銅鑼灣某酒店接受隔離。

他日內完成隔離便可如期出賽，周六（17日）的沙田日賽會粉墨登場獻技。

可造最低磅位118磅之班德禮首日獲得六匹座騎上陣，分別為「忠誠駒」（羅廐）、「美麗精神」（東廐）、「電玩時代」及「軍威振」（韋廐）、「金碧科」（鄭廐）和「電訊飛彈」（葉廐）。

從騎生涯已勝出過千場頭馬的班德禮曾在多國策騎出賽，包括法國、德國、加拿大、阿聯酋及卡塔爾等地；暫時最佳成就是在2016年主策「利馬圖」攻下一級賽七月盃（英國新市場）和森林大賽（法國尚蒂伊）。

周六賽事編賽十場，班德禮首戰支持量不算少，且看跑慣江湖的他能否打響頭炮？

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