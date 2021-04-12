葉楚航與莫雷拉2月起合作「晉神」、「紅旺」（兩次）及「紅鬃烈馬」均掄元，還有「影疾」、「一舖縱橫」入Q，雙方保持今年暫攜手六戰非冠即亞。

今次（14日）谷草夜馬，兩人合作馬有第三場「神朗金剛」及第四場「連利福將」，當然值得關注。

「連利福將」連續四仗跑第三或第四，鞍上人分別為郭能、蘇銘倫或梁家俊。

「連利福將」至今兩Win分別在田草1000、1200米錄得，周三（14日）出師谷草可賺級數。

這匹灰馬今季亦未交代，出到莫雷拉必拼無疑。

至於「神朗金剛」亦強配莫雷拉上陣，本身累積六戰皆所負不遠，而「金剛」系馬季內尚無建樹，戰意亦有保證。

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