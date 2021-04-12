呂健威近期表現甚佳，剛戰就憑「得力寶駒」勝出今季首場新馬賽，值得一讚。

今次賽事轉場至快活谷上演，呂廐雖然有數匹谷戰好手列陣，不過較受注目的一駒，可能是首次角逐第五場四班1650米的「超好日子」。

這匹四歲馬服役以來一直備受重視，可惜至今尚未打開勝利之門，呂健威把心一橫，今次安排此駒到快活谷一試，且看能否試出彩虹。

呂健威說：「『超好日子』實力不俗，可惜本身並無特別強的殺着，而且經常抽外檔，因此至今都只能接近而未勝出。」

「加上此駒尚算忠心準繩，幾乎場場到在前列，就算未贏評分已加至接近三班水平，影響爭勝機會。」

「既然沙田屢拼無功，因此今次改到快活谷一試，當起之馬狀態保持理想，希望今次會有較佳際遇，爭取頭馬而回。」

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