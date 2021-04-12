練馬師榜前列形勢緊湊，蔡約翰剛戰（11日）憑「龍寶寶」及「速遞奇兵」起孖打開4月份勝門，最新以56場頭馬領導羣雄。

其徒弟羅富全同日成績更勝一籌，以「合約精神」、「大眾開心」及「路路醒」連中三元，頭馬增至49場壓過原排第三的沈集成，進佔其位。

這位本地練馬師周三（14日）晚在谷草出馬半打，分別由六位不同的中外騎師執韁，馬房部署具有針對性。

值得關注的是羅廐已連勝四個賽日未斷纜，觀乎其周三出賽陣容，屆時勢將繼續出擊求勝。

由2月底開始，暫為羅廐贏馬最多及次多的洋將分別為潘頓及巴度。

潘頓周三沒有座騎出自羅廐，巴度則替此廐策騎「明德之星」出戰第二場五班1800米。

此駒當初有用王牌報名，且是羅廐同程唯一報名馬，戰意必堅。

「明德之星」季初連勝三場谷中一哩，從而脫離護級漩渦。

幕後之後沒有放軟手腳，仍不斷安排這匹健康正常之馬出賽，繼續爭取成績。

結果此駒近五仗雖都無贏過，但卻全入第三至五名皆有獎金，水準可算平穩。

鑑於五班賽數量有限，幕後見今期有1800米編排，照替「明德之星」報名參賽，不錯過任何爭取頭馬的機會。

適逢羅廐當旺攻勢持續，近兩次跑谷草1800米均上名的「明德之星」，周三晚未嘗不可在最佳拍檔巴度胯下，重開頭馬紀錄。

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